Daniele Meucci è stato il miglior italiano alla Maratona di New York, la 42 km più prestigiosa e importante che ha regalato grande spettacolo nella Grande Mela in questa prima domenica di novembre. Il 40enne pisano, ex primatista nazionale e già Campione d'Europa, ha chiuso in undicesima posizione con il tempo di 2h10:40, alla sua terza apparizione sul difficilissimo percorso nella metropoli statunitense (era stato ottavo nel 2022 e decimo nel 2023). Il toscano ha recuperato un paio di posizioni nel finale dopo aver viaggiato per oltre metà gara in contatto con il gruppo di testa. A New York era stato ottavo nel 2022 e decimo nel 2013, quest'anno è risultato il quarto degli europei dietro al britannico Patrick Dever (quarto in 2h08:58), allo svizzero Matthias Kyburz (quinto in 2h09:55) e al norvegese Sondre Nordstad Moen (ottavo in 2h10:15) nella gara vinta dal keniano Benson Kipruto con appena tre centesimi di vantaggio sul suo connazionale Alexander Mutiso.

Maratona New York 2025: piazzamenti e tempi dei migliori italiani all'arrivo. Ruggiero dietro a Meucci, Venturi miglior donna