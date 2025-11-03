Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco | il motivo e le sue parole

Anticipazionitv.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuela Arcuri ha rotto il silenzio e ha confermato la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Lo ha fatto con una storia su Instagram, ringraziando chi le sta vicino in queste ore. L’attrice ha scelto parole chiare e un tono sereno, chiedendo rispetto. Il suo messaggio ha subito raccolto affetto e sostegno da parte del pubblico che l’ha seguita in tv e al cinema. Nel frattempo emergono anche i presunti motivi della rottura. La conferma ufficiale di Manuela Arcuri. Nel video pubblicato su Instagram, Manuela Arcuri ha detto: “ Buonasera amici, volevo ringraziarvi tanto per tutti i messaggi che mi avete mandato ultimamente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

manuela arcuri si separa da giovanni di gianfrancesco il motivo e le sue parole

© Anticipazionitv.it - Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco: il motivo e le sue parole

Leggi anche questi approfondimenti

manuela arcuri separa giovanniManuela Arcuri conferma l’addio al marito Giovanni Di Gianfrancesco/ “Periodo non semplice” - Manuela Arcuri conferma la rottura con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale era fidanzata dal 2010 e sposata dal 2022 ... Scrive ilsussidiario.net

manuela arcuri separa giovanni"Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce": Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? - "Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce": Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? Come scrive gossip.it

manuela arcuri separa giovanni''Non è un periodo facile'': Manuela Arcuri torna sui social e parla della separazione, per fortuna è arrivato Balù - Manuela Arcuri torna sui social e nelle Storie, pur non menzionando mai Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto Mattia, 11 anni, parla della separazione. Lo riporta gossip.it

Cerca Video su questo argomento: Manuela Arcuri Separa Giovanni