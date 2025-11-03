Manuela Arcuri si separa da Giovanni Di Gianfrancesco | il motivo e le sue parole
Manuela Arcuri ha rotto il silenzio e ha confermato la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. Lo ha fatto con una storia su Instagram, ringraziando chi le sta vicino in queste ore. L’attrice ha scelto parole chiare e un tono sereno, chiedendo rispetto. Il suo messaggio ha subito raccolto affetto e sostegno da parte del pubblico che l’ha seguita in tv e al cinema. Nel frattempo emergono anche i presunti motivi della rottura. La conferma ufficiale di Manuela Arcuri. Nel video pubblicato su Instagram, Manuela Arcuri ha detto: “ Buonasera amici, volevo ringraziarvi tanto per tutti i messaggi che mi avete mandato ultimamente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manuela Arcuri ha rotto il silenzio Lo ha fatto con questo video pubblicato su Instagram Vai su Facebook
Manuela Arcuri conferma l’addio al marito Giovanni Di Gianfrancesco/ “Periodo non semplice” - Manuela Arcuri conferma la rottura con il marito Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale era fidanzata dal 2010 e sposata dal 2022 ... Scrive ilsussidiario.net
"Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce": Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? - "Chi ti ama non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce": Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco? Come scrive gossip.it
''Non è un periodo facile'': Manuela Arcuri torna sui social e parla della separazione, per fortuna è arrivato Balù - Manuela Arcuri torna sui social e nelle Storie, pur non menzionando mai Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto Mattia, 11 anni, parla della separazione. Lo riporta gossip.it