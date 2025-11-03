MANUALE DI MAGIA DEMONIACA DI MONACO | recensione

La casa editrice Ambrosia raccoglie nell’unico Manuale di magia demoniaca di Monaco del 2025 una serie di incantesimi e pozioni tradotti da Vinicius Letale. Trama. Il Grimorio di Demonologia e Negromanzia raccoglie quarantacinque incantesimi di varia natura, da quelli per l’acquisizione di conoscenza a quelli volti alla manifestazione di spiriti, da quelli per ottenere l’amore sperato o il favore di forze oscure. Degni di nota, gli incantesimi numero sei, trentacinque e trentotto. L’incantesimo sei è attuato per invocare un banchetto illusorio, andando fuori città con la luna crescente, una spada e un upupa (o usignolo), uccello abbastanza frequente nei rituali negromantici europei usato come moneta di scambio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

