Manovra | Tajani ' giusto contributo banche ma ingiusto vessarle'

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Mi pare che sia giusto che le banche e le assicurazioni diano un contributo, ma è ingiusto vessarle: si rischia di spaventare i mercati e di fare un danno ai cittadini di conseguenza". Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani a Ping Pong su Rai Radio1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

