Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Dalle audizioni di oggi sulla manovra, e in particolare dalle analisi della Fondazione Gimbe, emerge nuovamente l'inadeguatezza della Legge di Bilancio che non risponde ai problemi più gravi del Servizio Sanitario Nazionale. I 2,6 miliardi aggiuntivi, che si sommano ai 4,2 appostati lo scorso anno ma già impegnati per il rinnovo dei contratti, non sono infatti sufficienti ad invertire il trend di diminuzione degli investimenti per la sanità pubblica. La percentuale rispetto al Pil del Fondo Sanitario dello Stato cala al 6,1% mentre i bisogni di salute aumentano, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle cronicità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Sereni (Pd), 'audizioni parlamentari confermano tagli alla sanità'