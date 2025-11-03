Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Diciamo che se" le banche "chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di guadagni, e i guadagni sono fatti grazie agli italiani che pagano le commissioni sul Bancomat, che pagano gli interessi quando vanno a chiedere un prestito mutuo, una piccola parte di questo enorme guadagno, che non ha precedenti nella storia delle banche italiane, da reinvestire aiutando famiglie imprese in difficoltà è fondamentale". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. "Ecco, diciamo che se tutta la maggioranza riuscisse a trovare l'accordo per chiedere ancora qualcosa in più, ad esempio a proposito di forze dell'ordine assumere poliziotti e carabinieri migliorarne stipendi e pensioni e pagarne gli straordinari e la sicurezza in Italia è un tema assolutamente centrale, penso che sarebbe un bel segnale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Salvini, 'sforzo in più banche per forze ordine sarebbe bel segnale'