Manovra | Salvini ' sforzo in più banche per forze ordine sarebbe bel segnale'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Diciamo che se" le banche "chiuderanno quest'anno con più di 50 miliardi di guadagni, e i guadagni sono fatti grazie agli italiani che pagano le commissioni sul Bancomat, che pagano gli interessi quando vanno a chiedere un prestito mutuo, una piccola parte di questo enorme guadagno, che non ha precedenti nella storia delle banche italiane, da reinvestire aiutando famiglie imprese in difficoltà è fondamentale". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. "Ecco, diciamo che se tutta la maggioranza riuscisse a trovare l'accordo per chiedere ancora qualcosa in più, ad esempio a proposito di forze dell'ordine assumere poliziotti e carabinieri migliorarne stipendi e pensioni e pagarne gli straordinari e la sicurezza in Italia è un tema assolutamente centrale, penso che sarebbe un bel segnale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Le parole del ministro dell'Economia Giorgetti dopo il vertice con Salvini sulla Manovra: i chiarimenti su banche e tagli alle infrastrutture - facebook.com Vai su Facebook
Salvini e Giorgetti fanno pace sulla manovra. E ora si punta ad aumentare il contributo delle banche - X Vai su X
Manovra, taglio delle tasse e cartelle: i paletti di Forza Italia e Lega al vertice di maggioranza - Quando alle tre e mezza del pomeriggio si ritroveranno seduti al tavolo di Palazzo Chigi insieme alla premier Giorgia Meloni e al titolare del Tesoro, Giancarlo Giorgetti ... Si legge su repubblica.it
Manovra, Meloni: “Abbiamo usato al meglio le risorse disponibili” - In una intervista al Sole 24 Ore, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ... Secondo tg24.sky.it
Manovra, Salvini: per la sanità alcuni miliardi in più di investimenti - "Alla voce investimento, non spesa, ma investimento in salute e in sanità ci saranno alcuni miliardi in più rispetto all'anno scorso nella prossima legge di bilancio". Come scrive notizie.tiscali.it