Manovra | Orlando ' scellerato taglio a Istituto Italiano Tecnologia di Genova'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Scellerato il taglio previsto dalla Legge di Bilancio ai fondi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Un taglio sul futuro del Paese. Un Governo sordo alle richieste delle imprese e della ricerca che mettono al centro dello sviluppo e del lavoro l'innovazione, come del resto avviene nel resto d'Europa e in tutto il mondo, per invertire il pericoloso processo di deindustrializzazione che sta mettendo a rischio la capacità produttiva del Paese. Mi auguro che tutte le forze politiche liguri, a partire da quelle di maggioranza, facciano sentire la propria voce contro il Governo".

