Manovra | Iv ' sentiamo parti sociali dialogo fondamentale'

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "A partire da domani, Italia Viva svolgerà una serie di audizioni sulla legge di bilancio. Nella sede del gruppo al Senato si alterneranno sindacati, organizzazioni datoriali, associazioni del terzo settore, ordini professionali, mondo della sanità. I parlamentari Iv ascolteranno con attenzione le istanze delle parti sociali, alle quali sottoporranno anche le proprie proposte, come quelle elaborate alla Leopolda, in vista della discussione della manovra, prima in commissione e poi in Aula". Così in una nota le capigruppo di Camera e Senato di Italia Viva deputata Maria Elena Boschi e senatrice Raffaella Paita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra iv sentiamo parti sociali dialogo fondamentale

© Iltempo.it - Manovra: Iv, 'sentiamo parti sociali, dialogo fondamentale'

Approfondisci con queste news

manovra iv sentiamo partiManovra: Iv, 'sentiamo parti sociali, dialogo fondamentale' - "A partire da domani, Italia Viva svolgerà una serie di audizioni sulla legge di bilancio. Come scrive lanuovasardegna.it

manovra iv sentiamo partiManovra, al via le audizioni. Inizia oggi l’iter a Palazzo Madama. Tajani: “Miglioreremo il testo” -  Tra i nodi da risolvere gli affitti brevi, i dividendi e il contributo delle banche ... Riporta msn.com

Manovra al via in Senato, partono una raffica di audizioni - Un lavoro preliminare che si concluderà con l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti giovedì. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Iv Sentiamo Parti