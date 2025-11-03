Manovra Fitch non vede impatto su rating di banche a assicurazioni

Ildenaro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 3 nov. (askanews) – La redditività di banche e assicurazioni in Italia risentirà degli aumenti di tassazione previsti nella manovra di bilancio per il 2026 e gli anni successivi, ma secondo l’agenzia Fitch la solidità dei loro fondamentali e la possibilità che assumano misure di mitigazione, come riducendo i dividendi o trasferendo parte dei costi sugli utenti, dovrebbe limitare l’impatto del provvedimento. Con una nota di analisi, Fitch afferma di ritenere “improbabile” che i rating di banche e assicurazioni italiane risentano della tassa sui cosiddetti “extra profitti”. “L’esito definitivo dell’impatto di queste misure dipenderà dai dettagli, dalle dinamiche politiche in Parlamento e dai negoziati con la Abi – rileva l’agenzia – che preferirebbe iniziative unicamente sulle liquidità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

manovra fitch vede impattoManovra, Fitch non vede impatto su rating di banche a assicurazioni - Con una nota di analisi, Fitch afferma di ritenere “improbabile” che i rating di banche e assicurazioni italiane risentano della tassa sui cosiddetti “extra profitti”. Secondo msn.com

Manovra: Giorgetti, impatto su banche sopportabile, Irap aumenta 2 punti (RCO) - La manovra prevede per le banche un aumento del carico fiscale di due punti dell'Irap. Come scrive ilsole24ore.com

Tutte le misure della manovra economica nel dettaglio, Giorgetti: "Impatto per banche sopportabile" - Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra di Bilancio per il 2026, che ha un valore complessivo di circa 18,7 miliardi di euro. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Fitch Vede Impatto