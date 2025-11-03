Manovra Fitch non vede impatto su rating di banche a assicurazioni
Roma, 3 nov. (askanews) – La redditività di banche e assicurazioni in Italia risentirà degli aumenti di tassazione previsti nella manovra di bilancio per il 2026 e gli anni successivi, ma secondo l’agenzia Fitch la solidità dei loro fondamentali e la possibilità che assumano misure di mitigazione, come riducendo i dividendi o trasferendo parte dei costi sugli utenti, dovrebbe limitare l’impatto del provvedimento. Con una nota di analisi, Fitch afferma di ritenere “improbabile” che i rating di banche e assicurazioni italiane risentano della tassa sui cosiddetti “extra profitti”. “L’esito definitivo dell’impatto di queste misure dipenderà dai dettagli, dalle dinamiche politiche in Parlamento e dai negoziati con la Abi – rileva l’agenzia – che preferirebbe iniziative unicamente sulle liquidità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
