Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Alcune settimane fa ho partecipato alla presentazione del rapporto Gimbe, redatto da una fondazione indipendente e autorevole, riconosciuta da tutti come super partes. In quell'occasione, il presidente della fondazione ha individuato tre possibili obiettivi per il finanziamento della spesa sanitaria: un incremento annuo di 3 miliardi, considerato il minimo indispensabile, un aumento di 5 miliardi, sufficiente anche per attuare le riforme, e un incremento di 7 miliardi, corrispondente alla situazione ideale. Ebbene, con questa manovra siamo riusciti a centrare il terzo obiettivo e possiamo dunque ritenerci molto soddisfatti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra: Cappellacci (Fi), 'da Governo risorse record per Sanità e riforme Ssn'