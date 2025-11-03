Manovra Bordignon pres Forum delle Associazioni Familiari | Estensione Assegno unico detrazione su libri di testo e riduzione Irpef in proporzione ai figli a carico sarebbero un ulteriore cambio di marcia

3 nov 2025

“Esprimiamo un giudizio complessivamente positivo sugli elementi della legge di bilancio che riguardano le politiche familiari con particolare riferimento ai passi in avanti riguardanti la riforma dell’ISEE e la costituzione di un fondo per i centri estivi. Sono segnali incoraggianti che vanno nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

