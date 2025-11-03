Manovra Al via le audizioni Inizia oggi l’iter a Palazzo Madama Tajani | Miglioreremo il testo

Roma, 3 novembre 2025 – La sessione parlamentare di Bilancio si apre ufficialmente oggi. E, c’è da giurarci, dopo una settimana di tregua nella maggioranza e con l’opposizione, le partite rimaste non definite si riapriranno tutte, a cominciare da quella sugli affitti brevi, sulla tassazione dei dividendi delle holding e, sullo sfondo, sul contributo delle banche, che vede in prima fila soprattutto la Lega a rivendicare ulteriori risorse. Il percorso della legge di Bilancio comincia dal Senato e, come da tradizione, si arriverà al classico assalto alla diligenza a colpi di emendamenti dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione ai quali, però, il governo ha lasciato una dote di poco più di 100 milioni di euro per coprire le maggiori spese legate a proposte di modifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

