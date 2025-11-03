Manildo | Giga Factory nessuna risposta dal centrodestra | occasioni perse per il Veneto

Padovaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato alla presidenza della Regione, Giovanni Manildo, torna a stimolare la Regione e la politica sull'opportunità di aprire una gigafactory in Veneto, dopo che in passato alcune opportunità sono sfuggite. Per Manildo per colpa della Regione stessa che non avrebbe saputo cogliere alcune. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

