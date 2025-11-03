Manildo | Giga Factory nessuna risposta dal centrodestra | occasioni perse per il Veneto
Il candidato alla presidenza della Regione, Giovanni Manildo, torna a stimolare la Regione e la politica sull'opportunità di aprire una gigafactory in Veneto, dopo che in passato alcune opportunità sono sfuggite. Per Manildo per colpa della Regione stessa che non avrebbe saputo cogliere alcune. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ASJA ZENERE SI QUALIFICA ALLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE DI COPPA DEL MONDO DI SÖLDEN In una frazione caratterizzata dal vento Asja Zenere si qualifica alla seconda manche del gigante di Sölden concludendo 19esima con un ritardo - facebook.com Vai su Facebook