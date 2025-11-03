Manifesto per l’endometriosi | diagnosi rapide e cure eque
Roma, 3 novembre 2025. Il 30 ottobre, all’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, “ENDOVISION” ha riunito istituzioni, clinici e associazioni per presentare un Manifesto che punta a diagnosi più rapide, cure omogenee e a restituire voce e dignità alle donne che convivono con l’endometriosi. Una malattia che chiede risposte concrete L’endometriosi è una patologia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
