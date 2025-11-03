All’ Etihad Stadium va in scena un classico europeo tra idee diverse ma complementari: Manchester City orientato al controllo posizionale e alla rifinitura negli half-spaces; Borussia Dortmund più verticale, pronto a colpire in transizione e sulle corsie. Gara da dettagli, in cui ritmo, seconde palle e piazzati possono spostare l’inerzia. Le chiavi del match. Pressing & prima uscita. City attira la pressione per liberare il corridoio interno (Rodri come fulcro, De BruyneBernardo a cucire tra le linee). Dortmund alterna blocco medio e salite aggressive della prima linea: l’obiettivo è forzare gioco esterno e intercettare il passaggio orizzontale per ripartire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Manchester City–Borussia Dortmund: sfida ad alta quota all’Etihad