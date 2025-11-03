Manchester City–Borussia Dortmund | sfida ad alta quota all’Etihad
All’ Etihad Stadium va in scena un classico europeo tra idee diverse ma complementari: Manchester City orientato al controllo posizionale e alla rifinitura negli half-spaces; Borussia Dortmund più verticale, pronto a colpire in transizione e sulle corsie. Gara da dettagli, in cui ritmo, seconde palle e piazzati possono spostare l’inerzia. Le chiavi del match. Pressing & prima uscita. City attira la pressione per liberare il corridoio interno (Rodri come fulcro, De BruyneBernardo a cucire tra le linee). Dortmund alterna blocco medio e salite aggressive della prima linea: l’obiettivo è forzare gioco esterno e intercettare il passaggio orizzontale per ripartire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi il Manchester City ha sconfitto il Bournemouth per 3-1 con una doppietta del solito Erling Haaland. La squadra di Guardiola è arrivata a quota 20 reti in questa Premier League, ripartiti così: • 13 gol: Erling Haaland • ?2 (auto)gol: Maxime Esteve del Burnl Vai su Facebook
PASSO FALSO CITY, VITTORIA ARSENAL L’Aston Villa vince in casa contro il Manchester City grazie al gol di Matty Cash al 19'. Haaland non riesce a superare il record di Ronaldo e si ferma a 12 partite consecutive a segno. - X Vai su X
Manchester City-Borussia Dortmund: dove vederla in TV e in streaming - Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 5 novembre alle 21:00 presso l’Etihad Stadium di Manchester. Riporta tag24.it