Manchester City-Borussia Dortmund Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Citizens a fatica sui gialloneri?
È in grande ripresa il Manchester City di Guardiola che cerca la vetta del girone di Champions League battendo in casa in questa quarta giornata il Borussia Dortmund di Kovac. I Citizens hanno ripreso grazie alla bella gara contro il Bournemouth il gruppo delle inseguitrici, sempre però dietro alla lepre Arsenal ancora molto lontana. Manca continuità di rendimento, con l’assenza di Rodri che continua a pesare sul resto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi il Manchester City ha sconfitto il Bournemouth per 3-1 con una doppietta del solito Erling Haaland. La squadra di Guardiola è arrivata a quota 20 reti in questa Premier League, ripartiti così: • 13 gol: Erling Haaland • ?2 (auto)gol: Maxime Esteve del Burnl - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-Borussia Dortmund: dove vederla in TV e in streaming - Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 5 novembre alle 21:00 presso l’Etihad Stadium di Manchester. Si legge su tag24.it
Manchester City-Borussia Dortmund in TV su Canale 5 o Sky: diretta streaming e formazioni - Manchester City – Borussia Dortmund è la partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Come scrive fanpage.it
Borussia Dortmund-Manchester City dove vederla in TV su Canale 5 o Sky: diretta streaming e formazioni - Borussia Dortmund – Manchester City è il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Secondo fanpage.it