Manchester City-Borussia Dortmund Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici All’Etihad meno di 4 gol e partita complicata per i Citizens

È in grande ripresa il Manchester City di Guardiola che cerca la vetta del girone di Champions League battendo in casa in questa quarta giornata il Borussia Dortmund di Kovac. I Citizens hanno ripreso grazie alla bella gara contro il Bournemouth il gruppo delle inseguitrici, sempre però dietro alla lepre Arsenal ancora molto lontana. Manca continuità di rendimento, con l’assenza di Rodri che continua a pesare sul resto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

