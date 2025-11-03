Mancanza di sonno | quali sono le conseguenze?

Quando dormiamo poco e male, il nostro organismo subisce delle importanti ripercussioni. Ecco tutte le conseguenze della mancanza di sonno. Una buona giornata dipende senz’altro da una buona nottata di sonno. Quando abbiamo dormito male, il nostro organismo ne risente già dal risveglio: ci sentiamo stanchi, irritabili e non abbiamo un bell’aspetto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Mancanza di sonno: quali sono le conseguenze?

