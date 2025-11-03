Mamma Vale non c’è più Appello per le figlie rimaste sole

CALCO (Lecco) Mamma Vale non c’è più e le sue tre figlie Giorgia, Gaia e Noemi, che hanno 20, 16 e 11 anni, sono rimaste sole. Dopo aver combattuto a lungo con un brutto male e con altre sofferenze, Valentina Terenghi giovedì scorso si è arresa e se n’è andata: aveva 41 anni appena e abitava a Calco. Le sue "meravigliose figlie", come le chiamava lei, le sue "gioie" Giorgia, Gaia e Noemi, per le quali ha resistito contro la malattia e contro una vita che con lei non è mai stata generosa, hanno perduto la loro mamma che le ha cresciute completamente da sola. Ora che Vale, che lavorava all’Esselunga del paese, è mancata, amici e amiche, ma anche tutti gli abitanti di Calco vogliono provare a diventare loro dei genitori per Giorgia, Gaia e Noemi o almeno dei punti di riferimento per offrire alle tre ragazze un aiuto concreto, per continuare a crescere, studiare, formarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

