Mamdani è l’anti-Trump di sinistra? Il leader Usa | Sono più bello io Le minacce a New York se vince il comunista – Il video

Ma davvero Zohran Mamdani può essere «l'anti-Trump di sinistra»? La domanda agita il sonno, nel bene o nel male, tanto dei Democratici quanto dei Repubblicani alla vigilia delle elezioni municipali a New York che potrebbero incoronare il 34enne di fede islamica. Tecnicamente, come spiegato su Open, la risposta è no, nel senso che Mamdani non potrebbe mai aspirare a diventare presidente degli Stati Uniti. Essendo nato all'estero, in Uganda, la Costituzione americana gli preclude infatti questa prerogativa. Ma qui non è tanto di una futuribile sfida alla Casa Bianca che si parla, quanto del sorgere di una stella politica in grado di far ombra a quella di Donald Trump, paradossalmente, proprio sul suo terreno: quello di un outsider capace di calamitare i voti della working class Usa, anche con proposte shock e una comunicazione politica fuori dagli schemi.