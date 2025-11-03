Tempo di lettura: < 1 minuto Sono diventate virali nel giro di pochi minuti le immagini pubblicate da Meteo Campania che mostrano una imponente tromba d’aria che attraversa il Golfo di Salerno. Le conseguenze sul Comune capoluogo non sono mancate perché dopo le prime ore della mattina ed un nubifragio violento che si è abbattuto sul Comune, capoluogo intorno alle quattro, c’è stata una nuova tempesta di acqua e vento in coincidenza con il passaggio della tromba d’aria avvistata in più punti della città. Strade allagate, in molti punti impraticabili e che hanno fatto esplodere tombini e caditoie proprio mentre Salerno sistemi è impegnata in una serie di operazioni per la pulizia delle stesse, hanno messo in ginocchio automobilisti e commercianti che come mostrano alcune immagini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo, tromba d’aria su Salerno