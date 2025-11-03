Maltempo su Bari scatta l' allerta meteo | Rischio temporali fino a mezzanotte
Continua il maltempo su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per il rischio pioggia, dalle 20 di questa sera e per le successive 4 ore.Sono previste, in particolare "precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
