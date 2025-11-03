Maltempo nel Comasco frana sfonda il muro della chiesa a Brienno

Brienno (Como), 2 novembre 2025 – Le forti piogge cadute domenica pomeriggio sul territorio della provincia di Como hanno provocato il distacco di un fronte franoso sopra il Comune di Brienno, sulla sponda orientale del ramo occidentale del lago. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di due massi delle dimensioni di circa 25 metri cubi ciascuno, staccatisi da un costone sovrastante l'abitato; uno dei due massi si è arrestato in prossimità del cimitero del paese, mentre il secondo ha sfondato una parete della piccola chiesa situata più a valle. Il maltempo non dà tregua: notte di frane, evacuazioni e paura nel Comasco Nella chiesetta i vigili del fuoco hanno recuperato diversi beni di valore, affidandoli al parroco e a personale dell'amministrazione locale.

