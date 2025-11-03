Maltempo | la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Varie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per quattordici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

