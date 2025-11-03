Malore improvviso in casa scatta il soccorso con il Nibbio | muore giovane donna a Città di Castello

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, l'elisoccorso Nibbio ha sorvolato i cieli di Città di Castello.Da quanto emerge dalla ricostruzione l'intervento, in zona San Pio X, è scattato a seguito di una chiamata al 118 per un malore accusato da una donna di 43 anni del posto.Data la zona, di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

