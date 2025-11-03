Malformazioni della valvola aortica | nuovissima protesi salvavita impiantata al Policlinico Federico II

Una nuovissima protesi per il trattamento combinato dell’aorta ascendente e della valvola aortica è stata impiantata con successo, per la prima volta nel Sud Italia, dalla Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.Malformazione congenita della valvola aorticaAl. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

