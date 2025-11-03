Malagò | Situazione generale di Milano-Cortina? Stiamo un po’ meglio di ieri…

Il presidente della Fondazione Milano-Cortina ai Collari d’Oro del Coni: "Fare tutto all’ultimo è una tradizione tutta italiana, non sarà né la prima né l’ultima volta, ma saranno Olimpiadi bellissime". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Malagò: "Situazione generale di Milano-Cortina? Stiamo un po’ meglio di ieri…"

Morto a Malaga Abdou Ngom, il giovane senegalese della foto, simbolo della crisi dei migranti. La sua immagine, abbracciato sulla spiaggia da una volontaria della Croce Rossa spagnola, Luna, commosse il mondo intero. Abdou Ngom non c’è più. Il giovane - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale a Milano il 22 settembre, a rischio i mezzi Atm e Trenord: orari di bus, metro e treni - Hanno aderito sia i trasporti pubblici cittadini di Milano, sia i trasporti ferroviari di tutta la Lombardia. Lo riporta fanpage.it

Sciopero generale per Gaza. Guerriglia a Milano, bloccate le tangenziali a Roma e Bologna - In molte città italiane lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base, in solidarietà con la popolazione di Gaza e con la Global Sumud Flotilla, ... huffingtonpost.it scrive

Sciopero generale a Milano l’8 marzo, a rischio i treni Trenord: gli orari e i settori coinvolti - Alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che a Milano potrebbe avere ripercussioni sui servizi di Trenord dalle 21:00 di venerdì 7 alle 21:00 di sabato 8 marzo 2025. fanpage.it scrive