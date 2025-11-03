Màkari su Rai1 vince la serata De Martino si avvicina a Gerry Scotti

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.442.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.517.000 – 7.7%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.719.000 spettatori pari al 19.7% (Report Lab: 1.101.000 - 5.5%; Report Plus: 1.243.000 - 8.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, NCIS: Unità Anticrimine ha totalizzato 638.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

