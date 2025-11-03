Màkari su Rai1 vince la serata De Martino si avvicina a Gerry Scotti
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.442.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.517.000 – 7.7%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.719.000 spettatori pari al 19.7% (Report Lab: 1.101.000 - 5.5%; Report Plus: 1.243.000 - 8.3%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, NCIS: Unità Anticrimine ha totalizzato 638.000 spettatori pari al 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Saverio Lamanna e le sorprese!!! Nuova puntata con la quarta stagione di #Makari #Makari4 #Rai1 #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti, Màkari vince la serata, tallonato dalla Notte nel cuore. De Martino agguanta Gerry Scotti - Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di ... Secondo iltempo.it
Ascolti tv, Màkari vince la serata e batte la serie turca. Fiorello fa volare l'access di Rai1 - Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 il ritorno della fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di ... Segnala iltempo.it
Ascolti tv, la Ruota della Fortuna gira forte ma la prima serata la vince Rai1 (che cresce) - Partiamo però dal fatto che nell'access time, Canale 5 grazie alla Ruota della fortuna è, dall'8 settembre a oggi, forbice ... Come scrive affaritaliani.it