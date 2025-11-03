Màkari 4 anticipazioni ultima puntata domenica 9 novembre 2025 su Rai 1

Domenica 9 novembre 2025, in prima serata su Rai 1, va in onda la quarta e ultima puntata di Màkari 4. Nel capitolo finale, tra cuori in bilico e un nuovo caso di omicidio, Saverio Lamanna (Claudio Gioè) dovrà fare i conti con il ritorno di Suleima e Claudia, mentre Michela annuncia la partenza per l’Australia. Accanto a Saverio, l’inseparabile Peppe Piccionello (Domenico Centamore). La serie Palomar, tratta da racconti e romanzi di Gaetano Savatteri, vede nel cast Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr e l’esordiente Giovanna Rosace. Le puntate sono disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

