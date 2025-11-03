Maignan para Dybala | il segreto dietro al rigore decisivo Spunta il retroscena sull’intuizione perfetta del portiere del Milan

Il destino di una partita può cambiare in un istante, e Milan-Roma lo ha dimostrato una volta di più. All’82’, con i rossoneri avanti 1-0 e il fiato sospeso a San Siro, Paulo Dybala si è presentato sul dischetto per riportare la Roma in parità. Ma a negargli la gioia del gol è stato Mike Maignan, protagonista di una parata che vale come un gol, forse come una stagione. Un riflesso fulmineo, un guizzo felino che ha blindato il successo del Diavolo, ma dietro quell’intervento c’è un retroscena tutt’altro che casuale: un lavoro di analisi, conoscenza e preparazione meticolosa, orchestrato da un uomo che conosce Dybala meglio di molti altri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

