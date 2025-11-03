Maignan frena | Scudetto? Per i sogni è troppo presto abbiamo obiettivi grandi Vi racconto il rigore parato

Inter News 24 Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera contro la Roma in campionato. Mike Maignan è stato l’eroe della vittoria del Milan sulla Roma. Intervenuto a DAZN, il portiere francese ha definito la sua parata sul rigore di Paulo Dybala un “momento decisivo”, dichiarandosi felice per il contributo dato alla squadra e per la fiducia ricevuta dai compagni. L’estremo difensore rossonero ha sottolineato l’importanza dei tre punti, frutto di uno spirito combattivo che la squadra di Massimiliano Allegri sta dimostrando da inizio stagione. Riguardo all’obiettivo Scudetto, Maignan ha frenato gli entusiasmi: ha ammesso che la squadra ha grandi obiettivi, ma essendo solo a novembre, è troppo presto per parlarne. 🔗 Leggi su Internews24.com

