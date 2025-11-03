MagmaS diventa fashion partner ufficiale dell' US Avellino

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della Biblioteca Provinciale di Avellino, nasce una sinergia che fonde cultura, moda e passione sportiva: la collaborazione tra MagmaS e U.S. Avellino 1912.Un racconto visivo che celebra l’identità irpina e la visione condivisa di due realtà profondamente radicate nel territorio, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

magmas diventa fashion partnerMagmaS fashion partner ufficiale dell'US Avellino: presentata la collezione - Nel cuore della Biblioteca Provinciale di Avellino, nasce una sinergia che fonde cultura, moda e passione sportiva: la collaborazione tra MagmaS e U. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Magmas Diventa Fashion Partner