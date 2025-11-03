Magic Bird Galeone e la Pielle | il calcio di Allegri spiegato col basket

Max usa la palla a spicchi come metafora anche quando litiga, parla di playmaker alti due metri e della zona 1-3-1 di Peterson e ha bene in mente una frase dell'amico-mentore: "Guarda che la tua difesa dovrebbe prendere esempio dalla pallacanestro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

