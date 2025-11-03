Maggi | Un anno da record per lo sport e il turismo | così lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio
Arezzo, 3 novembre 2025 – Maggi: “Un anno da record per lo sport e il turismo: così lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio”. “Il 2025 sarà ricordato come un anno straordinario per lo sport nel Comune di Poppi. Grazie all’impegno e alla passione delle associazioni sportive del territorio, il calendario degli eventi ha registrato un susseguirsi di appuntamenti di altissimo livello, capaci di coniugare competizione, partecipazione e promozione turistica”, con questo commento l’Assessore allo Sport Maurizio Maggi intende fare un’analisi della stagione appena passata per quanto riguarda lo sport come driver turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
“Ogni anno, con l’avvicinarsi della festa di Halloween, riprende con forza la crociata degli ultrà cattolici che vedono in questo evento il trionfo del male…”. Non perdete il commento del biblista frate Alberto Maggi: “Perché i super cattolici hanno paura del riso?” Vai su Facebook
Su RaiPlay torna «Il Collegio», il prof Maggi: «Mai visti ragazzi così autentici, quest'anno mi sono commosso più volte» - X Vai su X