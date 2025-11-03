Arezzo, 3 novembre 2025 – Maggi: “Un anno da record per lo sport e il turismo: così lo sport diventa motore di sviluppo per il territorio”. “Il 2025 sarà ricordato come un anno straordinario per lo sport nel Comune di Poppi. Grazie all’impegno e alla passione delle associazioni sportive del territorio, il calendario degli eventi ha registrato un susseguirsi di appuntamenti di altissimo livello, capaci di coniugare competizione, partecipazione e promozione turistica”, con questo commento l’Assessore allo Sport Maurizio Maggi intende fare un’analisi della stagione appena passata per quanto riguarda lo sport come driver turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

