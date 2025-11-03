Maestra Daniela Casulli assolta dopo la condanna per aver fatto sesso con minori la versione di Zia Martina

La maestra barese Daniela Casulli, conosciuta come “Zia Martina”, è stata assolta in appello dopo la condanna per rapporti con minori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maestra Daniela Casulli assolta dopo la condanna per aver fatto sesso con minori, la versione di "Zia Martina"

Approfondisci con queste news

È stata assolta in appello Daniela Casulli, la maestra elementare barese condannata a sette anni e tre mesi per aver adescato alcuni adolescenti. Come riportato da "La Stampa", secondo il collegio presieduto dalla giudice Rosa Calia Di Pinto il fatto con costit - facebook.com Vai su Facebook

Daniela Casulli, la maestra condannata e poi assolta per pornografia minorile e corruzione di minorenne: «Frequentare minorenni? Ho smesso, non li trovo più interessanti» - La decisione dei giudici di secondo grado ha ribaltato la sentenza che la condannava a sette anni e tre mesi di reclusione, oltre al divieto di lavorare a contatto con minori. vanityfair.it scrive

Daniela Casulli, assolta la maestra elementare che faceva sesso con minori (e registrava video hard). «Il fatto non costituisce reato» - È stata assolta in appello Daniela Casulli, la maestra elementare barese condannata a sette anni e tre mesi per aver adescato alcuni adolescenti. Lo riporta msn.com

Maestra gira video porno con minori, assolta perché "non è reato": potrà tornare a insegnare - La donna, che si faceva chiamare zia Martina, finì agli arresti domiciliari nel dicembre del 2021 quando insegnava in una scuola del nord Italia e fu sospesa dall'incarico. Scrive today.it