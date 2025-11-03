Maduro giorni contati dentro l’intervista di Trump e il nuovo equilibrio sul Venezuela

Sbircialanotizia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frase è secca, quasi un verdetto: «Direi di sì». Alla domanda della conduttrice di 60 Minutes Norah O’Donnell se i giorni di Nicolás Maduro alla guida del Venezuela siano contati, Donald Trump risponde senza esitazioni. L’intervista, registrata a Mar?a?Lago il 31 ottobre e trasmessa la sera di domenica 2 novembre, mette il dossier Caracas . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

maduro giorni contati dentro l8217intervista di trump e il nuovo equilibrio sul venezuela

© Sbircialanotizia.it - «Maduro, giorni contati», dentro l’intervista di Trump e il nuovo equilibrio sul Venezuela

