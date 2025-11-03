Madalina Ghenea vittima di stalking l’ex fidanzato | Non riusciva più a lavorare
Continua la lotta di Madalina Ghenea, impegnata nel processo in cui è vittima di stalking. Nella nuova udienza che si è tenuta a Milano ha testimoniato anche Leonardo Maria Del Vecchio, noto imprenditore nonché ex fidanzato e oggi amico dell’attrice rumena. “Non potevo più vivere nella mia casa, avevo paura anche di uscire”, ha raccontato la 37enne dopo anni di paura e silenzi. Madalina Ghenea vittima di stalking, Leonardo Maria Del Vecchio testimone. “Viveva nel terrore, era continuamente perseguitata “. Con queste parole Leonardo Maria Del Vecchio, ex compagno e oggi amico di Madalina Ghenea, ha raccontato davanti al Tribunale di Milano l’incubo che l’attrice e modella rumena avrebbe vissuto per anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
