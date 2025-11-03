Madalina Ghenea e l’incubo dello stalker con l’ex Leonardo Maria Del Vecchio | Impossibile anche lavorare | anch’io ero diventato il bersaglio
«Viveva nel terrore, era continuamente perseguitata. C’erano giorni in cui non riusciva neanche a lavorare». Con queste parole Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato e oggi amico di Madalina Ghenea, ha testimoniato davanti al tribunale di Milano in merito agli anni di molestie e minacce online subite dall’attrice romena. A processo c’è una donna di 45 anni, domiciliata a Limbiate, della provincia di Monza e della Brianza, accusata di stalking aggravato. Secondo quanto ricostruito, sarebbero riconducibili a lei le utenze telefoniche e gli pseudonimi con cui, dal 2019, avrebbe perseguitato la protagonista del film Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
L'ambassador del Tropea Film Festival, già madrina della II edizione, Madalina Diana Ghenea posa in @dolcegabbana per le vie di Tropea. Anche questo è Tropea Film Festival: Pubblicità e Marketing Territoriale. Il TFF lavora tutto l'anno per promuovere la ci - facebook.com Vai su Facebook
Madalina Ghenea perseguitata da una stalker, l’ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio: “Continue minacce di morte” - Si è tenuta oggi di fronte alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano una nuova udienza del processo contro la donna di 45 anni che per anni ha ... Come scrive fanpage.it
Madalina Ghenea, questo processo è importante per altre vittime - Lo ha detto la modella e attrice Madalina Ghenea al termine della nuova udienza del processo ... Scrive ansa.it
Madalina Ghenea vittima di stalking con l'ex fidanzato Leonardo Maria Del Vecchio: «C'erano giorni in cui non riusciva neanche a lavorare» - «Questi momenti sono molto importanti non solo per la mia famiglia, ma anche per tutte le vittime. Scrive msn.com