Madalina Ghenea e l’incubo dello stalker con l’ex Leonardo Maria Del Vecchio | Impossibile anche lavorare | anch’io ero diventato il bersaglio

«Viveva nel terrore, era continuamente perseguitata. C’erano giorni in cui non riusciva neanche a lavorare». Con queste parole Leonardo Maria Del Vecchio, ex fidanzato e oggi amico di Madalina Ghenea, ha testimoniato davanti al tribunale di Milano in merito agli anni di molestie e minacce online subite dall’attrice romena. A processo c’è una donna di 45 anni, domiciliata a Limbiate, della provincia di Monza e della Brianza, accusata di stalking aggravato. Secondo quanto ricostruito, sarebbero riconducibili a lei le utenze telefoniche e gli pseudonimi con cui, dal 2019, avrebbe perseguitato la protagonista del film Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Open.online