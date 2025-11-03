Maceratese Primo pari stagionale Punto amaro a Termoli
Termoli 2 Maceratese 2: Iannacone, Avolio, Biguzzi, Magnani, Basualdo Martinez (21’ st Hysaj), Colabella (34’ st Thiane), Antonacci (9’ st Manara), Tracchia, Mercuri, Cancello, Romano. All: D’Adderio MACERATESE: Gagliardini, Ciattaglia, Perini (37’ st Lorenzi), Mastrippolito, Morganti, De Angelis (22’ st Ruani), Sabattini, Marras (34’ st Neglia), Gagliardi (22’ st Cirulli), Papa (22’ st Sciarra), Osorio Otero. All: Possanzini Arbitro: Riglia di Ercolano Reti: Marras (R) 25’ pt, Colabella 40’ pt, Sabattini 45+1’ pt, Manara 17’ st Note: spettatori 1500 circa. Ammonito Mastrippolito Torna con un buon punto e tanti rimpianti dal Molise la Maceratese che impatta 2 a 2 al Gino Cannarsa di Termoli, tornando a muovere la classifica dopo due ko consecutivi ma scivolando in zona rossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
