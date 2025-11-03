Ma quanto ci piace la nuova collezione Pumpkin Spice di Lush?

C’è un momento dell’anno in cui l’aria cambia, le playlist si fanno più lente e tutto inizia a sapere di cannella. È lì che arriva Lush, puntuale come un caffè fumante tra le mani, con la sua nuova collezione Pumpkin Spice, una limited edition che cattura l’essenza più calda, dolce e speziata dell’autunno. Lush lancia la collezione Pumpkin Spice: e se vi dicessimo che il profumo dell’autunno è ufficialmente quello della zucca?. Dimenticatevi i soliti prodotti stagionali: questa volta Lush trasforma il concetto di cozy beauty in un vero e proprio rituale sensoriale. Quattro prodotti – body spray, gel doccia, spumante da bagno e candela profumata – tutti 100% cruelty-free, fatti a mano e con un’anima etica che profuma di comfort e consapevolezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

