Ma Francesca Chillemi ha partorito oppure no? Spunta una foto strana | il pancione c’è o no?

Il mistero che circonda Francesca Chillemi continua ad alimentare curiosità e supposizioni. Da giorni, infatti, si rincorrono voci sul presunto parto segreto dell’attrice siciliana, che sarebbe diventata mamma per la seconda volta. La notizia, mai confermata ufficialmente, ha fatto rapidamente il giro del web, ma la diretta interessata ha mantenuto un rigoroso silenzio. Secondo indiscrezioni, la bambina – nata dall’amore con l’imprenditore Eugenio Grimaldi – si chiamerebbe Amelia Smeralda. Dopo settimane di assenza, l’ex Miss Italia è tornata a mostrarsi sui social: tra le sue storie Instagram è apparsa una foto che la ritrae sorridente per strada, con un look comodo e rilassato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ma Francesca Chillemi ha partorito oppure no? Spunta una foto strana: il pancione c’è o no?

