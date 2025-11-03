Ma davvero Gennaro Sangiuliano è vittima di interferenze illecite nella sua vita privata?

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025

Nella storia di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia (che poi è diventata la storia della moglie dell’ex ministro Federica Corsini contro la RAI e Report) secondo i pm e il Garante della riservatezza l’ex ministro sarebbe una vittima. Questa qualifica ci sembra troppo generosa, almeno dal punto di vista sociale e morale. Per spiegare perché la pensiamo così siamo costretti a entrare nel merito di una storia che non ci ha mai appassionato. Finché Sangiuliano – dopo le sue sacrosante dimissioni – si consolava con le corrispondenze RAI da Parigi e con gli editoriali anti-Macron su Il giornale del compagno di schieramento Angelucci, si poteva sorvolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

