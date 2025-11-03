Ma chi sei ora… Ignazio Moser cambio radicale | la reazione di Cecilia Rodriguez

Un cambio d’immagine improvviso e. spiazzante. Ignazio Moser ha deciso di dire addio alla sua barba, quella che lo accompagnava da anni e che ormai era diventata un vero marchio di fabbrica. E lo ha fatto proprio il 31 ottobre, giorno di Halloween, tra zucche e travestimenti. Ma più che un costume, il suo è stato un autentico colpo di scena: il 33enne trentino, una volta uscito dal barbiere, è tornato a casa con il viso completamente liscio, quasi irriconoscibile. La reazione di Cecilia Rodriguez non si è fatta attendere e, ovviamente, è tutta da ridere. Appena l’ha visto entrare in casa, la moglie è rimasta di sasso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

