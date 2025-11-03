M5S GT Valle Caudina lettera aperta ai cittadini | Regionali vincere senza convincere?
Tempo di lettura: 5 minuti Cari cittadini, è noto, anche agli osservatori meno attenti, come il Gruppo Territoriale Montesarchio-Valle Caudina difendendo una coerenza sostanziale e non formale con le battaglie e i valori del MoVimento abbia assunto una posizione critica rispetto all’impostazione che il Coordinamento Provinciale ha imposto in questa tornata elettorale. Al fondamentale e condivisibile impegno di Giuseppe Conte e del M5S in Parlamento, corrisponde un approccio in chiave locale, sbagliato, irrispettoso dei cittadini e dei (pochi) attivisti rimasti. Un approccio che non porterà al voto i tanti che cercano disperatamente chi dia voce alle sacrosante istanze dei territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
