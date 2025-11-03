Lutto per Laura Pausini | zio Ettore falciato in bici Il conducente dell' auto si costituisce
AGI - Dramma per Laura Pausini: è morto lo zio Ettore, falciato da un'auto in corsa - e poi fuggita - mentre era in bici.. L'uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. I soccorritori hanno rianimato Pausini per un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione, lui procedeva in direzione centro, mentre l’auto andava verso la periferia. Poi la collisione che si è rivelata fatale per lo zio della cantante. 🔗 Leggi su Agi.it
