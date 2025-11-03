Lutto per Laura Pausini | zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada Trovati l'
AGI - Dramma per Laura Pausini: è morto lo zio Ettore, falciato da un'auto in corsa - e poi fuggita - mentre era in bici. Lo riporta il Resto del Carlino. L'uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Secondo la ricostruzione, lui procedeva in direzione centro, mentre l’auto andava verso la periferia. Poi la collisione che si è rivelata fatale per lo zio della cantante. L'uomo alla guida è fuggito lasciando dietro di sé sangue a terra e una mountain bike distrutta. 🔗 Leggi su Agi.it
