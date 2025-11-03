Lutto per Laura Pausini | travolto e ucciso in bici da un’auto lo zio Ettore

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia. Grave lutto per Laura Pausini, che ha perso lo zio paterno Ettore Pausini, vittima di un incidente stradale avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna. L’uomo, 78 anni, originario di Solarolo, era uscito come di consueto in bicicletta, un’abitudine che coltivava ogni fine settimana, quando è stato travolto da un’auto pirata. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo subito dopo l’impatto. I soccorsi inutili. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, i tentativi di rianimarlo sono durati oltre un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lutto per Laura Pausini: travolto e ucciso in bici da un’auto lo zio Ettore

