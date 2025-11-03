Bologna, 3 novembre 2025 – Investito in bici alle porte di Bologna, perde la vita Ettore Pausini, zio della cantante Laura. E l’auto che l’ha ucciso è fuggita dopo l’incidente. Se n’è andato così, a 78 anni, “un uomo immenso”, lo ricorda Stefano Giordani, presidente dell’associazione Onconauti Bologna e suo amico da 30 anni. Pausini, originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città: probabilmente, quando è stato investito, era di ritorno da una delle sue solite uscite. BOLOGNA. Incidente allÕaltezza del civico 12 di via degli Stradelli Guelfi, dove  rimasto coinvolto un ciclista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto per Laura Pausini, muore lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga