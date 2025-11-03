Lutto per Laura Pausini morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata
Grave lutto per Laura Pausini. Lo zio della cantante, 78 anni, ciclista appassionato, è morto dopo essere stato travolto da un’auto pirata alla periferia di Bologna. L’impatto è stato devastante: una Opel Astra ha colpito in pieno la bicicletta dell’uomo scaraventandolo a terra. L’incidente è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per Ettore Pausini non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ballare mi riporta alla vita dopo un lunghissimo periodo di morte. Grazie a los Ruelas Laura Alejandra Ruelas Gutierrez Mercedes Laura Gutiérrez González Connie Alamdari Layla Alamdari mi sono tolta il lutto a febbraio 2024. E grazie ai maestri di Cosenza - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: investito in bici da un'auto in fuga - Lo zio della cantante, Ettore Pausini, è stato investito in bici alle porte di Bologna e l’auto ... Da msn.com
Tragedia a Bologna, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura travolto da un’auto pirata - Ettore Pausini, 78 anni, zio di Laura Pausini, è morto a Bologna travolto da un’auto pirata mentre era in bici. Come scrive msn.com
Laura Pausini, morto lo zio Ettore: falciato in bici da un’auto in fuga - Era il fratello del padre della cantante, aveva 78 anni. Si legge su msn.com