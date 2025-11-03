Lutto per Laura Pausini lo zio travolto e ucciso mentre era in bici
Lutto per Laura Pausini. In un incidente avvenuto ieri alle porte di Bologna è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante. Lo riporta Il Resto del Carlino. L'uomo, che viaggiava in bicicletta, per cause ancora da accertare è stato investito da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto. Inutile l'intervento dei soccorsi. Come ricostruito dal Il Resto del Carlino, Pausini era diretto verso il centro, mentre l'auto che l'avrebbe colpito si dirigeva verso la periferia. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. L'auto avrebbe colpito la mountain bike della vittima e sarebbe poi fuggita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
